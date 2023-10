Jean Lucas pede ‘pés no chão’ após goleada do Santos

A goleada do Santos em cima do Vasco por 4 a 1, no domingo (01), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, animou o ambiente da equipe. O Peixe ganhou confiança na luta contra o rebaixamento e tenta evitar a primeira queda na história do clube. Contudo, o meia Jean Lucas tenta frear essa empolgação.

Em entrevista à ESPN, o jogador destacou que a missão de escapar do rebaixamento ainda está distante e pediu pés no chão. O Santos é o 15° colocado, com 27 pontos. O Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento, tem apenas um ponto a menos que o Alvinegro Praiano.

“A gente não conquistou nada. Temos de colocar os pés no chão, dar um passo de cada vez e manter o que estamos fazendo para sair dessa situação”, disse Jean Lucas.

Aliás, o meia vem sendo um dos grandes destaques do Santos neste momento de recuperação. Desde a sua chegada, apesar da má fase da equipe, o jogador se manteve constante e dominou o meio-campo.

Conforme levantamento do “Sofascore”, Jean Lucas lidera o Peixe em assistências (2), passes decisivos (18), dribles certos (19), cruzamentos certos (14), bolas recuperadas (54), duelos ganhos (60) e passes certos no terço final (109).

O Santos volta a campo no próximo domingo (08), quando encara o Palmeiras, às 16h, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

