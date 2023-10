São Paulo tem sequência fora de casa para, enfim, ‘virar o ano’

Apesar da conquista da Copa do Brasil, o São Paulo ainda não tem paz na temporada. Ainda em busca dos 45 pontos, o número mágico para quem quer se salvar do rebaixamento, o técnico Dorival Júnior mira os próximos quatro jogos para, enfim, poder começar a planejar o ano de 2024.

Contudo, a sequência também preocupa, já que três dos próximos quatro jogos da equipe acontecem longe do Morumbi. O Tricolor encara o Vasco, no sábado, no Rio de Janeiro, e, depois, o Goiás, dia 18, em Goiânia. O São Paulo volta ao Morumbi no dia 22 para enfrentar o Grêmio e encerra a sequência contra o Palmeiras, dia 25, no Allianz Parque.

O que liga o alerta no Tricolor Paulista é o retrospecto da equipe fora de casa. Afinal, o São Paulo tem péssimo aproveitamento como visitante no Brasileiro. São só cinco pontos e nenhuma vitória, assim como o América-MG, que compartilham a pior campanha da competição.

O São Paulo é o décimo colocado, com 34 pontos, longe do 17º, o Vasco, que tem 26. Contudo, Dorival ainda mira o número mágico de 47 pontos para se livrar de vez de qualquer possibilidade de um possível rebaixamento. Por conta disso que o clube também adia a cirurgia de Calleri, que vem sentindo dores no tornozelo direito desde o começo do ano.

Assim, os próximos jogos como cruciais para as pretensões do clube. Afinal, caso consiga mais 11 pontos, despacha de vez a chance de uma possível queda e já iniciar o planejamento para 2024.

