Rossi deve ser novamente desfalque do Vasco diante do São Paulo

Tudo indica que o Vasco ainda não terá Rossi à disposição para pegar o São Paulo, no sábado (7), às 18h30, em São Januário. O atacante, que virou titular com o técnico Ramón Díaz, teve constatada lesão no músculo posterior da coxa direita após exames e permanece. em tratamento nos próximos dias. Por isso, aliás, não esteve com a delegação que viajou para o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro.

Diante do Peixe, Gabriel Pec foi o escolhido pela comissão para ocupar a vaga. O problema muscular, por sinal, freou a boa sequência de atuações do Búfalo. Isso porque ele vinha influenciando diretamente no rendimento do ataque cruz-maltino, já que deu três assistências e marcou um gol nas duas vitórias anteriores, contra Fluminense e Coritiba.

Assim, se não puder mesmo atuar no sábado (7), a tendência é que Rossi fique disponível para enfrentar o Fortaleza, no dia 18. Depois da partida com o Tricolor do Morumbi, o calendário nacional fará uma pausa de dez dias em função da Data-Fifa.

Vasco treina em São Januário

De olho no São Paulo, o Vasco vai repetir uma prática comum com a atual comissão técnica e realizará um treino no local do jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco fará atividades em São Januário na quinta-feira (5). Já os demais trabalhos acontecerão normalmente no CT Moacyr Barbosa. Sem Medel, expulso contra o Santos, Maicon deve ganhar nova oportunidade como titular ao lado de Léo. A dúvida, portanto, fica pelo utilização ou não de Payet desde o início. Marlon Gomes foi titular contra o Santos no lugar do francês.

