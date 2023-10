Conheça a empresária que teria conquistado o coração de Gabigol

A empresária e influenciadora digital Dai Ângelo vem recebendo o carinho dos torcedores do Flamengo após ter seu nome divulgado em um suposto caso amoroso com o atacante Gabigol.

Inicialmente, após a notícia que ela e o atacante do Flamengo viviam um romance, os flamenguistas passaram a elogiar a moça e até um fã clube nas redes sociais foi criado.

Aliás, as redes sociais de Ângelo servem não somente para divulgar o trabalho, mas também para enviar recados ao craque do Flamengo. Afinal, torcedores invadiram as redes sociais de Dai para se aproximar do jogador. Entre eles, um torcedor disse:

“Dá uma ajuda para o Gabigol. O homem virou o Gabi não gol”, postou.

Dai foi uma das convidadas para a festa de aniversário do atacante, no fim de agosto. Na ocasião, porém, o atacante vivia um affair com Julia. No entanto, no dia, o atleta não foi visto com ninguém.

Já entre as partidas contra o Botafogo (2 de setembro) e Internacional (13 de setembro), o jogador ganhou alguns dias de folga e foi para Mangaratiba. Neste período, Dai Ângelo estava com ele.

Aliás, na ocasião, ambos postaram nas redes sociais fotos de Mangaratiba, além de registros em Angra dos Reis, balneário paradisíaco na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro.

Quem é Dai Ângelo, novo affair de Gabigol

Empresária, influenciadora digital e administradora de empresas, Dai Ângelo é dona de uma marca de roupas. Assim, ela divide seus dias em postagens nas redes sociais, exibindo corpo escultural, além de divulgar sua marca.

Nas horas vagas, Dai é torcedora fanática do Flamengo. É comum, inclusive, é postar fotos nas partidas do Rubro-Negro, no Maracanã. Curiosamente, desde os primeiros rumores que vive affair com Gabigol, ela não postou mais fotos no Maracanã.