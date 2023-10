Palmeiras x Boca: 31 mil ingressos vendidos e promessa de grande festa

O Palmeiras prepara uma grande festa nesta quinta-feira (05), no duelo contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Verdão divulgou que 31.600 ingressos já foram vendidos e espera casa cheia para o jogo decisivo da competição continental.

Além disso, a torcida organizada do clube prepara uma grande festa para receber os jogadores antes da partida. Além do tradicional corredor esverdeado na chegada do ônibus, a Mancha Verde deve fazer um mosaico surpresa pegando todo o estádio antes da bola rolar para a semifinal da Libertadores. Por isso, a torcida pediu que os palestrinos chegassem com antecedência ao Allianz Parque.

O objetivo da organizada é fazer a maior recepção da história do clube. Canudos, faixas e bandeirinhas também farão parte da festa da organizada.

Como já tem acontecido, o acesso a todos os setores (exceto camarotes) será por biometria facial, incluindo a área de visitantes. Ainda existe ingressos sendo comercializados pelo clube. Os valores vão de R$ 240 a R$ 500. Os programas do Avanti dão descontos e, em média, são pouco mais de 70% do público. Quem não é sócio-torcedor precisa desembolsar o valor integral.

Por fim, o Verdão publicou um alerta em suas redes sociais para um golpe nos ingressos. De acordo com o clube, golpistas estão comercializando ingressos físicos ou com QR Code. Mas ressaltou que apenas quem possuir biometria facial cadastrada, poderá ingressar no estádio.

Situação do Palmeiras na Libertadores

Com o empate sem gols na Bombonera, quem vencer entre Palmeiras e Boca Juniors, no Allianz Parque, avança para a decisão. Um novo empate leva o jogo para os pênaltis. Assim, quem avançar encara Fluminense ou Internacional, no dia 4 de novembro, no Maracanã, pela grande final da Libertadores.

