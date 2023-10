Gandula interfere em reta final de partida na Colômbia

A partida entre Atlético Huila e La Equidad teve a responsabilidade de encerrar a rodada 15 na fase classificatória do Finalización na Colômbia. Entretanto, nem de longe foi o elemento que chamou mais a atenção do grande público.

Isso porque, quando a partida já estava nos acréscimos do segundo tempo, um gandula resolveu se tornar protagonista do confronto com a tentativa de intervir em um ataque promissor da equipe visitante.

Aos 48 minutos do tempo complementar e com o marcador de 1 a 1 no Estádio Guillermo Plazas Alcid, a equipe do La Equidad subiu suas linhas de marcação em busca da vitória, mesmo atuando como visitante. O principal motivo era a vantagem numérica após a expulsão de Carlos Lucumi com o auxílio do árbitro de vídeo.

Com isso, uma saída de jogo equivocada do goleiro do Huila, Luis Vasquez, fez com que os visitantes tivessem a posse no lado direito do ataque em boas condições de avanço. Entretanto, o meio-campista brasileiro Marcus Vinicius, após invadir a área, viu outra bola ser atirada em sua direção por um gandula em direta interferência no lance.

Apesar da intensa reclamação dos jogadores da equipe radicada em Bogotá, o árbitro Jhon Ospina se limitou a expulsar o gandula e o resultado não mais se alterou até o fim do compromisso na cidade de Neiva, região sul da Colômbia.

