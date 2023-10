Globoplay produz série sobre Eurico Miranda

Uma das figuras mais polêmicas do futebol brasileiro, o ex-presidente do Vasco Eurico Miranda terá uma série no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo de Televisão.

A série “A mão do Eurico” vai contar a história de Miranda, ex-mandatário do Vasco que morreu em 2019, aos 74 anos, vítima de um câncer. Aliás, chama atenção a aparência do ator que interpreta o personagem principal, muito parecido com o cartola.

O ex-presidente do clube carioca, no entanto, nem sempre esteve ligado ao Cruz-Maltino. Ele já foi diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma das grandes lideranças no “Clube dos 13”, além de já ter sido deputado.

Eurico Miranda começou sua trajetória no Vasco em 1967 aos 23 anos, conforme os primeiros registros. Ele ocupou vários cargos, entre eles de diretor de futebol. Na época, inclusive, passou por cima do Flamengo e ajudou a repatriar Roberto Dinamite, em maio de 1980. O ídolo, à época, estava no Barcelona.

Aliás, Eurico Miranda foi um dos mais emblemáticos dirigentes da história do Vasco. Ele foi presidente em quatro oportunidades: 2001 a 2003, 2004 a 2006 e 2007 a junho de 2008, além de 2015 a 2018.

O mandachuva morreu após luta contra câncer na cabeça. Ele deixou a esposa, quatro filhos e sete netos.

