Monitorando dupla de zaga, Boca Juniors faz último treino na Argentina

Na manhã desta terça-feira (3), o Boca Juniors realiza a sua última atividade na Argentina. Depois disso, a delegação viaja rumo a São Paulo para a disputa do confronto decisivo, diante do Palmeiras, pela semifinal da Libertadores.

Em relação ao departamento médico do Xeneize, as figuras que rendem maior atenção são os zagueiros Marcos Rojo e Nicolás Figal.

Considerados como titulares da equipe habitualmente montada por Jorge Almirón, ambos estão reesentidos de problemas musculares e vem sendo poupados. Seja pensando nas atividades diárias como no clássico diante do River Plate, no fim de semana, pela Copa da Liga Profissional.

Outros pontos que vem sendo estudados pelo treinador do Boca, estes em caráter de estratégia, seria a formação da equipe. A dúvida estaria em manter Merentiel na equipe, substituí-lo por Nicolás Valentini (recuando os laterais para maior proteção da retaguarda) ou mesmo usar um nome de maior velocidade no ataque. Estes seriam os casos de Lucas Janson e Exequiel Zeballos, ambos usados no segundo tempo do Superclássico.

Fato é que, independente da composição da equipe, o clube de Buenos Aires tenta se adaptar da melhor maneira possível ao gramado sintético que encontrará no Allianz Parque. Por isso, os treinos desta semana foram realizados no gramado sintético do CT do Boca onde, apesar de não ter composição idêntica, está mais próximo do piso da casa palmeirense do que a grama natural.

