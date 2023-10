Newcastle x PSG: escalações e onde assistir

Em busca do título inédito em meio a um processo de reformulação no clube, o PSG volta a campo pela Champions nesta quarta-feira (4). Às 16h, o campeão da França visita o Newcastle no St. James’ Park, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F, considerado um dos mais difíceis desta edição do torneio. O duelo terá transmissão ao vivo no streaming da HBO Max.

Como chega o PSG?

Líder do Grupo F, o PSG vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, e contou com o empate entre Milan e Newcastle para ficar com a liderança isolada. Dessa maneira, um triunfo fora de casa sobre os ingleses pode deixar o clube com grandes possibilidades de garantir a classificação para as oitavas de final.

Assim, o técnico Luis Enrique poderá contar com a liderança de Mbappé dentro de campo, mas também terá alguns desfalques. Marco Asensio e Kimpembé, lesionados, estão fora, enquanto o goleiro Keylor Nava é dúvida com problemas na região lombar, embora esteja na lista de relacionados da equipe.

Como chega o Newcastle?

De volta ao torneio de clubes mais importante do planeta, o Newcastle somou um ponto importante diante do Milan, fora de casa, e agora terá a oportunidade de conquistar a primeira vitória, desta vez com o apoio de seus torcedores no St. James’ Park.

No entanto, para a partida desta quarta-feira o técnico Eddie Howe segue com alguns desfalques no elenco. Harvey Barnes; Joe Willock; Sven Botman e Callum Wilson, lesionados, estão fora do jogo. Além disso, o brasileiro Joelinton foi substituído com dores musculares na última partida da equipe e aparece como dúvida para enfrentar o PSG.

Newcastle x PSG

2ª rodada do Grupo F da Champions

Data e horário: quarta-feira, 04/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING)

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Tonali, Bruno Guimarães; Miguel Almirón, Alexander Isak, Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luís Enrique.

Onde assistir: HBO Max

