Bandeira de Mello cogita candidatura à presidência do Flamengo

A eleição presidencial do Flamengo, que acontece no fim do ano que vem, já começa a ganhar capítulos importantes nos bastidores da Gávea. Na noite de segunda-feira (3), um encontro entre Eduardo Bandeira de Mello e Márcio Braga, ex-presidentes do clube, agitou o cenário político rubro-negro, afinal, a dupla discute uma chapa, com Bandeira como presidente, para concorrer ao pleito. Essa, por sinal, seria de oposição a Rodolfo Landim, atual mandatário.

Inicialmente, Bandeira não estava favorável a ideia de participar da eleição. A ideia era apenas apoiar um candidato oposto a atual gestão. No entanto, o deputado federal pelo PSB mudou de ideia e já admite a possibilidade de concorrer.

Eduardo Bandeira de Mello foi presidente por dois mandatos, de 2013 até 2018. O presidente é reconhecido pelos torcedores como um dos grandes nomes responsáveis pela reestruturação econômica do clube, dando condições ao Flamengo em fazer grandes contratações no mercado.

Bandeira e Landim, aliás, faziam parte do mesmo grupo político no início do primeiro triênio do mandato de Bandeira. No entanto, problemas na “Chapa Azul – Flamengo Campeão Mundial” fizeram com que o grupo, que contava ainda com Wallim Vasconcellos, entre outros nomes, entrasse em ruptura. Assim, os rubro-negros deixaram de manter relações.

Confusão em Conselho durante votação

A atual gestão do Flamengo propôs uma votação em que impediria pessoas com cargos públicos a concorrem ao pleito presidencial. A votação, chamada por Bandeira de Mello de “golpe”, contou com muita confusão na sede social do clube no dia 14 de setembro. Assim, sem resultados, o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Antônio Alcides, declarou finalizada a sessão.

Márcio Braga

Atualmente com 87 anos, Márcio Braga presidiu o Flamengo em seis mandatos: 1977/1978, 1979/1980, 1987/1988, 1991/1992, 2004/2006 e 2007/2009. A última vez que esteve envolvido diretamente em vida política dentro do clube foi no início deste ano, quando iria concorrer à presidência do Conselho de Grandes Beneméritos. Ele, no entanto, retirou a candidatura.

Aliás, no dia em que aconteceu a votação no Conselho do Flamengo, em que Bandeira a classificou como “golpe”, Márcio Braga se envolveu em um acidente de carro. O veículo onde estava o ex-presidente e sua mulher bateu em um trator de pequeno porte. Ambos não sofrem ferimentos graves. A colisão foi na BR-116, entre Fervedouro e Divino, na Zona da Mata mineira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.