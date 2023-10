Neymar, enfim, desencanta e marca o primeiro gol pelo Al-Hilal

Depois de cinco partida, Neymar, enfim, marcou o seu primeiro gol pelo Al-Hilal. Nesta terça-feira (3), o craque brasileiro ajudou o time da Arábia Saudita vencer o Nassaji Mazandaran, do Irã, por 3 a 0, fora de casa, em Teerã, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions Asiática. Antes de balançar redes, o máximo que o astro havia conseguido era dar assistências.

Depois de um primeiro tempo apagado, aliás, com alguns erros de passes, Neymar chamou a responsabilidade na etapa final. Aos dez minutos, ele recebeu passe de Al-Dawsari e ampliou para a equipe do técnico Jorge Jesus, que já vencia por 1 a 0, gol do centroavante sérvio Mitrovic, antes do intervalo.

Com o jogo controlado, o Al-Hilal ainda fez mais um, no fim, com o saudita Al-Sheri.

Com o resultado, o Al-Hilal assume a liderança do Grupo D da Champions AAsiática, com quatro pontos, superando o Navabahor no saldo de gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.