Influenciadores torcedores do Botafogo se unem contra Bruno Lage: ‘Vá ser feliz na Europa’

O momento do Botafogo exige cuidados. Após primeiro turno excelente, com liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o time caiu de rendimento desde a chegada do português Bruno Lage e a situação começou a ficar preocupante. Após o empate por 1 a 1 com o Goiás, nessa segunda-feira (2), no Rio de Janeiro, influenciadores botafoguenses se uniram contra o treinador do Glorioso.

Inicialmente, logo após a partida, Pedro Certezas foi às redes sociais lamentar o momento e o trabalho feito por Lage no Fogão.

“Aí rapaziada, na moral, deixa eu falar um negócio. O Bruno Lage fala: “Protejam os jogadores, quando for para xingar, me xinguem”. Irmão, tá de sacanagem? O time estava pronto, ele bota Tchê Tchê de ponta, lateral, no meio-campo, sem uma jogada no primeiro tempo inteiro tomando pressão. Pô, beleza, vamos apoiar os jogadores, a torcida não para de apoiar um minuto”, disse Certezas.

Aliás, algo que chamou bastante atenção quando a escalação saiu foi a presença de Tiquinho Soares no banco de reservas. Certezas também criticou a situação.

“Isso que estou achando que ele colocou o tiquinho no banco porque estava lesionado, eu não estou considerando a possibilidade dele colocar o craque do campeonato como opção no banco. Se isso for verdade, é rua”, completou.

Após a partida, Lage justificou a presença de Tiquinho no banco. O treinador lembrou que o atleta sofreu uma lesão complicada e é preciso ter cuidado. Além disso, Bruno disse que “não foi substituído por qualquer jogador”, afinal, Diego Costa entrou na vaga.

Felipe Neto detona técnico do Botafogo

Após o empate com o Goiás, Felipe Neto também foi às redes sociais criticar o trabalho de Bruno Lage. No entanto, o influenciador preferiu ser respeitoso ao citar o treinador do Glorioso.

“Em respeito ao filho e à esposa do Bruno Lage, que conheci e me trataram muito bem, não vou falar tudo o que penso do trabalho desse cara. Por favor, vá ser feliz na Europa. Saia do Botafogo”, concluiu.

O Botafogo segue na liderança do Brasileirão com 52 pontos conquistados. A diferença para o segundo colocado caiu para sete pontos, atualmente o Bragantino tem 45. Grêmio e Palmeiras, terceiro e quarto, fecham o G4, ambos com 44 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.