Endrick ostenta melhor média de gols entre os atacantes do Palmeiras

O sistema ofensivo do Palmeiras passa por uma crise. Com três gols marcados nas últimas oito partidas e apenas uma bola na rede no mês de setembro, o técnico Abel Ferreira ainda busca uma solução para seu ataque. Contudo, na última partida do Alviverde, o jovem Endrick se colocou mais uma vez como uma boa opção para ser o homem-gol da equipe.

O atacante foi o responsável pelo gol do Palmeiras na derrota da equipe para o Massa Bruta por 2 a 1, no domingo (01). Além disso, o jogador, com bastante apetite, criou jogadas de perigo, seja com finalizações ou abrindo a jogada para os pontas. Com campo para correr e usar velocidade, ele voltou a ter destaque. Assim, Endrick aparece como uma possível solução para o sistema ofensivo do Verdão.

Com o tento marcado, Endrick chegou ao quinto gol marcado no Campeonato Brasileiro, empatando com Artur. Ele está atrás apenas de Raphael Veiga, que tem sete bolas na rede. Com o tento, o jovem atacante também melhorou sua média ofensiva.

Afinal, se somarmos toda a temporada, Endrick tem 40 jogos e oito gols, com média de 43 minutos por jogo. Com isso, o atacante necessita de apenas 217 minutos para balançar a rede, melhor marca entre todos os atletas do elenco.

Para efeito de comparação, o segundo jogador com a melhor média é Flaco López, com 32 jogos no ano, mas necessita de 225 minutos para marcar. O titular com os melhores números é Raphael Veiga. Afinal, o camisa 23 já marcou 16 vezes em 2023, mas soma um tento a cada 230 minutos jogados.

Abel explica motivo de não usar tanto Endrick

Em entrevista coletiva após a partida contra o Bragantino, o técnico Abel Ferreira elogiou Endrick e explicou que o fato de não utilizá-lo mais nos últimos jogos é a questão do posicionamento que ele mais se destaca.

“É nisso, quando tem espaço nas costas para utilizar a velocidade, que é uma marca dele, com drible e finalização. Este é o forte. Quando joga contra uma equipe de blocos baixos e pouco espaço, ele também ajuda, claro. É um jogador com 17 anos, repito: se fosse um trabalho normal, estaria até impedido de jogar. O que às vezes não tem é paciência para alguns erros que se comete neste processo de formação, pois em alguns jogos as coisas não vão correr tão bem. Às vezes ganhamos, às vezes aprendemos”, falou Abel Ferreira.

É com os seus números que Endrick vive a expectativa de ganhar uma vaga no time titular, na partida mais importante do ano. O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Como o primeiro jogo acabou empatado sem gols, quem vencer avança para a grande final. Assim, o camisa 9 sonha em ser o cara decisivo no grande embate.

