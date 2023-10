Com obra-prima e virada nos acréscimos, Braga vence Union em Berlim

Pelo Grupo C da Champions, o mesmo de Real Madrid e Napoli, o Union Berlin recebeu o Sporting de Braga nesta terça-feira (3/10). O jogo foi num Estádio Olímpico lotado. Afinal, 74 mil foram prestigiar o primeiro duelo em casa do Union em Champions na história. No fim, 2 a 2. O holandês naturalizado surinamês Shealdo Becker fez os gols do time alemão. O francês naturalizado malinês Niakaté diminuiu para os bracarenses ainda no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Bruma fez um gol espetacular, primoroso, empatando o jogo. E no último ataque, aos 48, Castro recebeu de Bruma na entrada da área e fez o gol de uma virada histórica e sensacional. Braga 3 a 2.

O Braga chega aos três pontos no Grupo C das Champions, que conta com os favoritos Napoli e Real Madrid (que ainda jogarão na rodada, na Itália). O Union, que perde seu segundo jogo levando gol nos acréscimos, tem zero.

Union Berlin domina o Braga no primeiro tempo

O primeiro tempo dos portugueses horrível. A defesa deu todo espaço ao rival que, depois de ter um gol anulado logo aos cinco minutos (Gosens, impedido), foi abrindo frente, com tentos de Sheraldo Becker. O placar de 2 a 0 estava barato para os bracarenses que ainda conseguiram reduzir o placar aos 40, quando Ricardo Horta chutou de fora da ára e Niakaté ficou com a sobra, quase na linha, e apenas empurrou para o gol. O Braga ficou muito no lucro ao seguir para o intervalo perdendo por apenas por 2 a 1.

Bruma empata com um gol antológico. No fim, vira!

Veio a etapa final, sob chuva. O Union iniciou pressionando. Contudo o Braga voltou mais bem postado na defesa e chegou ao empate aos seis minutos num gol que foi um primor. Zalazar cobrou escanteio pela esquerda com muita eficácia para Ricardo Horta, fora da área. Este ajeitou de primeira, em lance de alta dificuldade, para Bruma, um pouco mais atrás. O chute do atacante foi uma obra-prima. De primeira, cheio de efeito, pegando uma curva e entrando no ângulo raspando a trave do goleiro Rannow, que voou, mas nada podia fazer. Um dos gols mais bonito do ano.

O Union Berlin se descontrolou. Dessa forma, por pouco não levou o terceiro gol. Além disso, a posse de bola ficou com o Braga (70%). Mas isso não significou que o Union não buscou o gol. Apoiado por uma torcida fantástica, que não parava de cantar e fazer coreografias, os alemães tiveram pelo menos duas chances para fazer o gol da virada. Enfim, tudo indicava o empate. Entretanto, aos 48, Castro fez 3 a 2 para os portugueses. Triunfo português e sexta derrota seguida do Union, considerando jogos do Alemão e da Champions.

