Apesar das atitudes polêmicas, Soteldo é decisivo para o Santos

Camisa 10 do Santos, Soteldo esteve presente nos noticiários do clube nos últimos meses, mas nem sempre por seus feitos com a bola nos pés. No domingo (1), uma jogada do venezuelano causou confusão na partida contra o Vasco, na Vila Belmiro. Aliás, a atitude do atacante dividiu opiniões de torcedores.

Com 3 a 1 no placar, Soteldo, na ponta direita, subiu em cima da bola. Para os mais críticos, o venezuelano, ao protagonizar a jogada, instigou os adversários, assim, sendo irresponsável. No entanto, outros torcedores encararam a atitude do camisa 10 como do jogo, como uma provocação normal dentro das quatro linhas. Posteriormente, ele marcou o quarto e último gol do Alvinegro na partida.

Na súmula, o árbitro Anderson Daronco afirmou que advertiu o jogador com o cartão amarelo por “discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva)”. Ou seja, ele não recebeu a punição pela jogada, e sim por uma desavença durante a confusão.

Caso recorrente

Aliás, vale destacar que essa não é a primeira vez que Soteldo, de 26 anos, realiza este tipo de lance. Durante a sua passagem pelo Tigres, do México, o jogador, na mesma parte do campo, também subiu em cima da bola.

Mais uma polêmica envolvendo Soteldo no Santos

Na partida do Santos contra o América-MG, no dia 3 de setembro, Soteldo foi expulso por reclamar de uma falta já nos acréscimos do segundo tempo. A atitude dele, além do cartão vermelho, resultou em uma punição do clube. O venezuelano foi multado em 20% do seu salário, uma vez que a diretoria do clube viu a sua atitude como um ato de indisciplina.

Após a partida, Diego Aguirre, ex-técnico do Santos, e o goleiro João Paulo repreenderam o jogador. Posteriormente, Soteldo, em suas redes sociais, se desculpou com a torcida.

Caso reincidente

Mas, antes mesmo do episódio da expulsão por reclamação, Soteldo também recebeu punição por atrasos em treinamentos do Santos. Com o técnico Paulo Turra no comando da equipe, o venezuelano foi afastado por sete jogos. Posteriormente, com a saída de Turra e a contratação de Aguirre, o atacante foi reintegrado ao elenco.

Apesar das polêmicas, Soteldo é fundamental para o Santos em campo

Ao analisar friamente os números de Soteldo em sua segunda passagem pelo Santos, torcedores contestam o momento do venezuelano. Neste ano, em 22 jogos, ele marcou apenas um gol e deu seis assistências. Entretanto, é possível analisar que o ponta é uma das principais armas do ataque santista. Afinal, é com Soteldo que o Peixe busca ameaçar a defesa adversária. Quando não chega na frente do gol com grandes chances de marcar, ele encontra Marcos Leonardo dentro da área.

De acordo com o site “Trasnfermarket”, Soteldo já disputou 121 partidas com a camisa do Santos (somando a primeira passagem e a atual). Neste período, o atacante marcou 20 gols e distribuiu 24 assistências. Assim, é possível analisar a importância dele para o estilo de jogo ofensivo do Alvinegro Praiano.

Aliás, também vale o registro para as advertências: foram 32 cartões amarelos e apenas vermelho direto (dois para o segundo amarelo que resultou em vermelho).

Outros jogadores que também eram fortes nos noticiários, mas decidiam em campo

Soteldo não é o primeiro jogador da história do Santos que constantemente está nos noticiários do clube e também faz bem o seu papel em campo. Antes do venezuelano, nomes como Serginho Chulapa, Fabio Costa e Robinho também gostavam de causar, mas foram fundamentais para grandes momentos do time da Vila Belmiro em campo. Além deles, é claro, Neymar também se enquadra neste cenário. Afinal, além de declarações polêmicas, discussões, dancinhas e paradinhas, o Menino da Vila também foi muito decisivo para o Peixe.