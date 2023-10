Lugano sobre Tite no Flamengo: ‘ameaça de hegemonia’

O Flamengo encaminhou acerto com Tite para ser treinador do Rubro-Negro. De acordo com o ex-jogador do São Paulo, Diego Lugano, atualmente comentarista da ESPN, a chegada do novo treinador ao Rio de Janeiro pode assustar os outros clubes do futebol brasileiro.

Inicialmente o ex-atleta garantiu que Tite no Flamengo pode ser uma grande hegemonia.

“Eu, como são-paulino, não gostaria de ver Tite no Flamengo. É uma ameaça de hegemonia. Aí o Flamengo poderia alcançar o seu máximo potencial, né? Tite é um cara inteligente e atualizado. Está comprovado que ele sabe gerir um grupo de qualquer nível. Poderia ser muito perigoso para os concorrentes”, salientou.

O Flamengo está sem treinador desde a última semana, quando demitiu Jorge Sampaoli. Desde então, a diretoria do Rubro-Negro iniciou o diálogo com Tite.

Aliás, a ideia do Flamengo é que o treinador assuma o trabalho já nos próximos dias para usar a Data-Fifa para rastrear os problemas do Rubro-Negro e iniciar o planejamento para 2024.

Tite, por sua vez, está sem trabalhar desde a saída da Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo do Qatar. Ele, aliás, tem passagens marcantes por diferentes motivos no futebol brasileiro: no Corinthians onde é ídolo e no Atlético onde é apontado como um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro. Ele também trabalhou no Grêmio, Palmeiras e Internacional.

