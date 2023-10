Veja as imagens do gol mais bonito da atual edição da Champions

Nesta terça-feira (3/10), no Estádio Olímpico de Berlim, o Braga conseguiu um resultado excepcional diante do Union Berlin. Neste jogo pela segunda rodada do grupo C da Champions, o time português começou perdendo por 2 a 0 (gols de Becker) e levando um baile. Mas, depois de diminuir (com Niakaté) ainda no primeiro tempo, cresceu na etapa final e virou por 3 a 2, graças a um gol aos 48, de Castro. Porém, o lance mais primoroso do jogo foi o gol de empate dos portugueses. Aos seis minutos da etapa final, o atacante Bruma fez um dos gols mais plásticos do ano.

O lance foi todo uma obra de arte. O escanteio cobrado pela esquerda, por Zalazar, foi fora da área, encontrando o atacante Ricardo Horta. E o outro atacante do time, Bruma, também estava fora da área para receber o passe e arrematar de primeira, cheio de estilo. A bola pegou um efeito. Parecia que iria sair, mas a curva a fez morrer no ângulo, indefensável para o goleiro Rannow. Veja abaixo a sequência

Braga vence e se recupera

Com o 3 a 2 sobre o Union Berlin, o Braga chega aos três pontos no complicado Grupo C, que ainda contra com Napoli e Real Madrid. O Union Berlin está na lanterna, com zero.

