Porto x Barcelona: escalações e onde assistir

Com promessa de grande jogo, Porto e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h, no Estádio do Dragão, em confronto direto pela liderança do Grupo H da Champions. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o Porto?

Embora tenha estreado na Champions com uma vitória por 3 a 1, fora de casa, contra o Shakhtar Donetsk, o Dragão vem de uma derrota por 1 a 0 para o Benfica, em clássico válido pelo Campeonato Português. No entanto, o clube agora vira a chave a quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para encaminhar a classificação para a fase mata-mata da principal competição de clubes do planeta.

A única dúvida na escalação do técnico Sérgio Conceição fica por conta do experiente zagueiro Pepe, em fase final de recuperação de lesão. Caso o luso-brasileiro não tenha condições de entrar em campo, a expectativa é que Carmo siga no time titular do Dragão.

Ao mesmo tempo, Ivan Marcano, Evanilson, Gabriel Veron e Zaidu Sanusi estão no departamento médico do clube e seguem como desfalques.

Como chega o Barcelona?

Líder do Grupo H após a goleada por 5 a 0 sobre o Antwerp na primeira rodada, o Barça vai tentar manter os 100% de aproveitamento na Champions para encaminhar a classificação e segurar o principal concorrente da chave na briga pela primeira posição. Além disso, o clube catalão vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla no Campeonato Espanhol e atravessa uma grande fase na temporada.

Dessa maneira, o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, deve começar a partida entre os titulares. O mesmo acontece com João Félix e João Cancelo, contratações que deram certo na última janela de transferências.

Por outro lado, Raphinha, De Jong e Pedri seguem lesionados e desfalcam o Barcelona nesta quarta-feira.

Porto x Barcelona

2ª rodada do Grupo H da Champions

Data e horário: Quarta-feira, 04/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Diego Costa; Joao Mario, Cardoso, Carmo (Pepe) e Wendell; Eustaquio, Varela, Galeno e Baro; Taremi e Pepê. Técnico: Sergio Conceição.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen e Balde; Gundogan, Gavi e Oriol Romeu; Ferrán Torres, João Félix e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

Árbitro: Anthony Taylor

VAR: Stuart Attwell

Onde assistir: TNT e HBO Max

