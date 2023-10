Alisson, do São Paulo, provoca Romero nas redes sociais

Na esteira das provocações do futebol, o meia Alisson, do São Paulo, tirou onda e provocou o rival Romero, do Corinthians. A gozação foi por conta do clássico do último sábado (30). O paraguaio abriu o placar no Morumbi e comemorou o gol com um tapa na bandeirinha de escanteio.

Alisson, portanto, foi às redes sociais nesta terça-feira (3) e cutucou Romero ao fazer uma publicação. Para rebater a “brincadeira” do paraguaio, o são-paulino publicou a foto da taça da Copa do Brasil, conquistada pelo São Paulo, e escreveu sobre a imagem.

“Opa, é taça, não tapa”, registrou o meia rebatendo a comemoração de Romero.

No confronto com o Corinthians, na campanha da conquista da Copa do Brasil, o São Paulo perdeu o primeiro jogo das semifinais da competição, por 2 a 1, mas venceu em casa, pelo placar de 2 a 0. Assim, despachou o rival e avançou para a final.

Porém, na partida disputada na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, Luciano, atacante do São Paulo, marcou um gol e comemorou com um chute na bandeirinha de escanteio. Ele ainda provocou a torcida adversária de forma acintosa e foi punido com cartão amarelo.

Na decisão, derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã. Na partida de volta, no Morumbi. O São Paulo empatou por 1 a 1 e conquistou, pela primeira vez, o título da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor paulista assegurou uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.