Bayern sofre, mas vira e segue líder do Grupo A da Champions

O Bayern de Munique encontrou no FC Copenhagen um osso duro de roer nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo A da Champions. Neste jogo no Parken Stadium, em Copenhague, na Dinamarca, o time alemão buscou sempre o ataque. Só que os donos da casa fizeram um jogo de superação, conseguindo equilibrar na posse de bola e ter finalizações de perigo. Além disso, saiu na frente, belo gol de Lerager, no início do segundo tempo. Porém, dos males o menor para o Bayern. Num golaço, Musiala empatou. Aos 37 da etapa final, Tel virou para 2 a 1

O Bayern, com seis pontos, lidera o Grupo A, seguido do Galatasaray, com quatro. O Copenhagen, com um ponto, está ao lado do Manchester United. No outro jogo do grupo, o United, em casa, perdeu para os turcos do Galatasaray, 3 a 2, na surpresa da rodada.

Primeiro tempo em branco

O Bayern impôs sua maior técnica, ficando com 65% de posse mesmo sendo o visitante. Mas pecou nas finalizações. Apenas uma foi no alvo e seus lances mais perigosos não deram em nada. Afinal, foi um chute de Sané que bateu na zaga e foi para fora; e um lançamewnto para Kane que o goleiro Grabara se antecipou. Assim, apesar da pressão, apresentou pouco. E o Copenhague, ciente de sua menor qualidade, sempre que teve a chance tentou chutar a gol. E foi até mais perigoso do que o poderoso Bayern.

Bayern vence de virada

No segundo tempo, o Copenhagen surpreendeu aos dez minutos, quando Lerager ficou com uma sobra no miolo da área e chutou meio sem jeito, matando o goleiro Ulreich. Com a vantagem, o time dinamarquês recuou. Era a ideia mais lógica. Mas não a melhor. O Bayern passou a jogar na intermediária do rival e chegou ao empate numa grande jogada individual de Musiala, aos 22, tirando dois rivais e chutando da entrada da área.

O Bayern permaneceu em busca do gol da vitória e ele veio aos 38. Um lançamento da defesa encontrou Kane, marcadíssimo o jogo inteiro. O atacante roçou de cabeça para Thomas Müller entrar na cara do goleiro e rolar para o garato Tel, que ajeitou e mandou uma bomba para fazer 2 a 1. No fim, o Copenhagen quase empatou. Mas Ulreich se esticou e salvou.

