Vini Jr e Bellingham comandam virada do Real Madrid sobre o Napoli

O Real Madrid deu um grande passo rumo a classificação para a fase mata-mata da Champions. O clube merengue venceu o Napoli por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (3), em pleno Estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada do Grupo C da principal competição de clubes do planeta. Vini Jr e Bellingham foram os destaques da vitória. O brasileiro aproveitou assistência do meia para anotar o primeiro da equipe, enquanto o inglês converteu o segundo em boa jogada individual. O terceiro, que sacramentou o triunfo, saiu por meio de um lindo chute de Valverde que acertou o travessão, mas a bola bateu em Meret antes de entrar e o juiz assinalou gol contra do goleiro.

Com o triunfo nesta terça-feira, o Real Madrid disparou na liderança do Grupo C e manteve os 100% de aproveitamento na Champions. O Napoli, por sua vez, segue com os mesmos três pontos conquistados na primeira rodada e está na vice-liderança.

Na outra partida do Grupo C nesta terça-feira, o Braga venceu o Union Berlin por 3 a 2, somou os primeiros três pontos, e entrou na briga por uma das duas vagas para a fase mata-mata da competição. Por outro lado, os alemães ainda não somaram pontos e estão na lanterna da chave.

A partida entre Napoli e Real Madrid também marcou a estreia de Vini Jr nesta edição de Champions. No Napoli, o zagueiro brasileiro Natan, ex-Flamengo e Bragantino, ganhou uma oportunidade entre os titulares do clube italiano.

Napoli x Real Madrid

A partida começou animada e o Napoli conseguiu sair abrir o placar com o zagueiro Ostigaard, de cabeça, após cobrança de escanteio. Mas, o Real Madrid contou mais uma vez com o brilho de Bellingham para virar o jogo. Primeiro, ele interceptou passe no ataque e deu assistência para Vini Jr empatar. O brasileiro, inclusive, fez deixou a marca em sua estreia nesta edição da Champions. Depois, o meia inglês, que é destaque do clube merengue neste início de temporada, fez bela jogada individual e marcou um golaço para levar a vantagem de 2 a 1 para o vestiário.

No entanto, o Napoli pressionou na volta do intervalo e conseguiu empatar o jogo após um pênalti convertido por Zielinski, logo aos sete minutos. O gol de empate inflamou o torcedor no Estádio Diego Armando Maradona e os donos da casa foram em busca da vitória. Mas, o clube italiano não conseguiu aproveitar as chances criadas e viu o Real Madrid crescer na partida. Após algumas tentativas, uma linda finalização de Valverde na reta final da partida acertou o travessão e a bola bateu no goleiro Meret antes de entrar para sacramentar o triunfo por 3 a 2.

