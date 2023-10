Jogador do Fluminense é convocado para Seleção Sub-17

Phelipe Leal decidiu convocar João Henrique para Seleção Brasileira Sub-17. O lateral do Fluminense, assim, entrou na vaga de Marques Rickelme e participará dos amistosos do Brasil em outubro. Os jogos, afinal, são uma espécie de preparação para Copa do Mundo na Indonésia.

Marques Rickelme, aliás, precisou ser cortado da Seleção Brasileira Sub-17. O lateral do São Paulo, afinal, sofreu uma lesão no joelho e terá que ficar um tempo afastado dos gramados. João Henrique, assim, terá uma chance de mostrar serviço no Brasil antes da convocação oficial para Copa do Mundo.

Joia do Fluminense

João Henrique, aliás, também é conhecido como “Esquerdinha” e vem sendo um dos destaques das categorias de base do Fluminense. O lateral, portanto, tem grandes chances de ser convocado para Copa do Mundo. A competição, enfim, está marcada para começar no dia 10 de novembro.

Os amistosos, afinal, são contra os Estados Unidos e estão marcados para os dias 4 e 6 de outubro. Os jogos, aliás, acontecerão às 15h e serão disputados no Estádio Novelli Junior, em Itu (São Paulo). A Seleção Brasileira, no entanto, vai se preparando para disputa do Mundial. O Brasil, inclusive, já conquistou quatro títulos da competição.

Confira os convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Matheus Corrêa – Corinthians

Pedro Cobra – Atlético Mineiro

Phillipe Gabriel – Vasco

Laterais

Pedro Lima – Sport

Vitor Gabriel – Atlético Mineiro

João Henrique – Fluminense

Souza – Santos

ZAGUEIROS

Arthur Dias – Athletico Paranaense

Da Mata – Grêmio

João Souza – Flamengo

Vitor Reis – Palmeiras

Meias

Camilo – Grêmio

Coutinho – Palmeiras

Dudu – Athletico Paranaense

Figueiredo – Palmeiras

Luiz Gustavo – Corinthians

Mateus Iseppe – Atlético Mineiro

Atacantes

Estevão – Palmeiras

Kauã Elias – Fluminense

Lorran – Flamengo

Rayan – Vasco

Riquelme – Palmeiras

William – São Paulo

Ryan Francisco – São Paulo

