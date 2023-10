Inter de Milão vence o Benfica pelo Grupo D da Champions

O Benfica foi até Milão, no Giuseppe Meazza nesta terça-feira (3/10), para enfrentar a Inter. O duelo era pela segunda rodada do Grupo D da Champions e os portugueses sonhavam vencer pela primeira vez na história neste mítico estádio em jogos pela competição. Até fizeram um bom jogo no primeiro tempo. Mas foram massacrados na etapa final. Perderam por apenas 1 a 0, gol de Marcus Thuram. Mas isso por causa do goleiro Trubin, que fez milagres.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

O Benfica segue em último, zero ponto, mas segue em último. A Inter, com quatro pontos, está em segundo lugar. O grupo tem como líder a Real Sociedad, com quatro pontos (e melhor saldo). O Red Bull Salzburg vem a seguir, com três pontos. Vale lembrar que também nesta terça-feira, a Sociedad, fora de casa, na Áustria, fez por 2 a 0 no Salzburg.

Primeiro tempo em branco

O Benfica veio com Bernat, contratado ao PSG, na lateral esquerda. No início, a Inter deu a sensação de que iria ser dominante e perigosa. Mas tirando uma cabeçada de Dumfries, pouco fez. Já o Benfica assutou com finalizações de Aursnes. E mesmo depois que perdeu o lateral-direito Bah, machucado, aos 24, tentou cadenciar o jogo e ter a bola. Seguiu equilibrando o duelo e quase marcou com Bernat.

Inter massacra e vence

Na etapa final, A Inter tratou de massacrar, pois passou a acumular oportunidades. Dumfries chutou uma raspando a trave; Lautaro acertou uma na trave. E, aos 17, veio o gol italiano. Dumfries fez boa jogada, foi ao fundo e Thuram concluiu para a rede. Dois minutos depois, Di Marco fez mais, um, porém o VAR anulou por impedimento. Mas daí para a frente só deu Inter, que não ampliou porque seus arremates pararam nas mãos do goleiro Trubin, o melhor em campo.

