Arrascaeta segue fora das atividades do elenco do Flamengo

Pelo segundo dia consecutivo, Arrascaeta cumpriu atividades na parte interna do Ninho do Urubu. O trabalho faz parte do cronograma de retorno gradual do uruguaio aos jogos do Flamengo. Assim, ele realizou ações sob orientação da fisioterapia do clube.

Antes da partida contra o Bahia, o Flamengo informou que Arrascaeta fez um esforço em conjunto com o clube para que ele pudesse ficar à disposição para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, em São Paulo. Ou seja, o meia ainda precisa cumprir etapas do tratamento na coxa esquerda.

Pedro e Bruno Henrique retornam aos treinos

Titulares no sábado, Pedro e Bruno Henrique passaram por avaliações médicas na última segunda-feira. O camisa 9 sentiu um incômodo no adutor da coxa direita na cobrança de pênalti (que garantiu a vitória). Já Bruno Henrique relatou incômodo na planta do pé. Mas, sem problemas maiores, os atacantes participaram do treino desta terça-feira sem limitações.

Além disso, quem também esteve nas atividades do campo foi o uruguaio Guillermo Varela. O lateral-direito se recuperou de lesão no joelho direito e, nos últimos dias, participou dos treinos ao lado de seus companheiros.

Próxima partida

O Flamengo encara o Corinthians no sábado, em São Paulo, pelo Brasileirão. Para essa partida, aliás, o time carioca será dirigido por Mário Jorge, interino. Apesar dos avanços por Tite, mesmo que o ex-treinador da Seleção Brasileira seja anunciado, será o técnico do sub-20 que ficará na beira do campo.

