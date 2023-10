Jesus marca, mas Arsenal perde na França para o Lens

As coisas não andaram para o Arsenal nesta terça-feira (3/10), na Champions. Afinal, o time foi até a França, enfrentar o Lens, mas, depois de sair na frente com um gol do Brasileiro Gabriel Jesus, acabou levando a virada. O jogo valeu pela segunda rodada do Grupo B da competição e o Lens saiu derrotado por 2 a 1, com Thomasson e Wahi marcando. Além disso, o time francês viu seu principal jogador na temporada sair machucado ainda no primeiro tempo (não se sabe se a lesão é grave).

Com a vitória sobre o favorito do grupo, o Lens chegou aos quatro pontos. Já o Arsenal parou em três. Mas segue na zona de classificação às oitavas. Sevilla e PSV, que empataram em 2 a 2 na Holanda, completam o grupo. O time espanhol está em terceiro, com dois pontos. O PSV tem um.

Arsenal começou dominando, mas tudo mudou

O jogo parecia sob medida para o Arsenal, que comandou nos primeiros minutos e tinha Saka bem ligado nas jogadas ofensivas. E foi o atacante inglês quem encontrou Gabriel Jesus bem colocado para fazer 1 a 0. O brasileiro, aliás, fez bom jogo e quase marcou mais um. Porém, num erro de marcação dos ingleses, aos 24, o Lens empatou. Um passe de Wahi foi perfeito para o arremate de Thomasson, que entrou na área pela esquerda e mandou no canto esquerdo de Raya. Pouco depois, aos 34, Saka saiu machucado. Isso minou o ímpeto do Arsenal, que passou a ser menos objetivo em campo.

No segundo tempo, o Arsenal, mesmo sem muita qualidade, teve a posse de bola. Jesus conseguia ser uma boa referência ofensiva. Porém, mesmo com 67% de posse, o time inglês viu o Lens virar. Frankowski avançou pela direita e cruzou para a conclusão de Wahi, que fez o gol que definiu o 2 a 1 para os donos da casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.