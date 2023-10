Vasco volta a enfrentar um time do G10 do Brasileirão; veja o retrospecto

Depois de três confrontos diretos seguidos, o Vasco volta a medir forças contra um time do G10 do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o Cruz-Maltino tem um desempenho melhor contra os dez primeiros e aposta na força da torcida para voltar a vencer. Em São Januário, os comandados de Ramón Díaz recebem o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, sábado (7), às 18h30 (de Brasília), com todos os ingressos já vendidos.

Ao longo da campanha, até aqui, a equipe carioca somou 15 pontos diante de equipes do G10 do Brasileirão. Com a competição se aproximando da reta final, o Gigante da Colina derrotou o Atlético-MG nos dois turnos e somou quatro pontos nos clássicos com o Fluminense. Além disso, venceu o Grêmio, na Colina Histórica, no primeiro gol de Pablo Vegetti.

Fora de casa, ainda na época do técnico Maurício Barbieri, a equipe voltou com o empate na bagagem contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, que disputam o título e se aproximam do líder Botafogo. Isso evidencia a diferença no desempenho do Vasco contra os dez primeiros em relação aos confrontos diretos.

Do outro lado, o São Paulo vem com moral depois do título inédito da Copa do Brasil. O Tricolor, no entanto, tem oscilado no Brasileirão e chegou a se aproximar da zona de rebaixamento, quando estava focado apenas na competição eliminatória. Nesse sentido, os triunfos sobre Coritiba e Corinthians fizeram a equipe de Dorival Júnior reagir e ter mais tranquilidade para planejar a temporada de 2024.

Luta pela permanência

Em setembro, o Vasco emendou três triunfos seguidos sob o comando de Ramón Díaz, entretanto o revés para o Santos fez o time perceber que a batalha será longa. Restam treze rodadas para o fim, e o Cruz-Maltino retornou ao Z4 com o empate entre Botafogo e Goiás, no Nilton Santos.

No momento, a diferença para o Esmeraldino é de apenas um ponto, e o time carioca tem uma vitória a mais na disputa. Cabe salientar que haverá um confronto direto entre os dois times no final do mês, no Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha. No primeiro turno, porém, o Cruz-Maltino foi derrotado, no jogo que culminou na interdição da Colina Histórica para o público durante 90 dias.

Sequência no Rio de Janeiro

Além do confronto com o São Paulo, a equipe carioca terá pela frente duelos contra Fortaleza, Flamengo e Internacional, todos no Rio de Janeiro. No dia 18, às 19h, o Gigante da Colina recebe o Tricolor de Aço, enquanto no dia 22, às 16h, mede forças com o Rubro-Negro, no Maracanã. Por fim, encerra a sequência de jogos no Rio contra o Colorado, dia 25, às 19h, na Colina Histórica.

“Como disse, nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. Por isso pudemos sair de uma situação muito dramática. E nunca vamos deixar de lutar. Vamos até o final. Com o apoio da torcida em nossa casa, vamos lutar”, convocou Ramón Díaz.

Confira o retrospecto do Vasco contra equipes do G10

1º – Botafogo – derrota

2º -Bragantino – empate

3º – Grêmio – vitória

4º – Palmeiras – empate

5º – Flamengo – derrota

6º – Fluminense – empate / vitória

7º – Atlético-MG – vitória / vitória

8º – Athletico-PR – derrota

9º – Fortaleza – derrota

10º – São Paulo – derrota

Total: 15 pontos

Confira o retrospecto do Vasco em confrontos diretos

11º – Cuiabá – vitória

12º – Cruzeiro – derrota

13º – Corinthians – derrota

14º – Internacional – derrota

15º – Santos – derrota / derrota

16º – Goiás – derrota

18º – Bahia – derrota / empate

19º América-MG – vitória

20º – Coritiba – empate / vitória

Total: 11 pontos

