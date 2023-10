RB Leipzig x Manchester City: escalações e onde assistir

O atual campeão volta a campo nesta quarta-feira (4). O Manchester City visita o RB Leipzig às 16h, na Red Bull Arena, na Alemanha, em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Champions. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo no Space, na TV Fechada, e no streaming da HBO Max.

Como chega o RB Leipzig?

O RB Leipzig vem de um empate frustrante contra o Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, onde deixaram escapar a vitória após uma vantagem de dois gols. Mas, a equipe faz uma temporada regular na Bundesliga e aparece na 5ª posição da liga nacional. Ao mesmo tempo, o meia Kevin Kampl, titular da equipe, sofreu uma lesão no quadril na partida contra os Bávaros e deve desfalcar o time nesta quarta-feira.

Além disso, o departamento médico do clube já conta com outros nomes importantes como o do artilheiro Timo Werner, Dani Olmo, Willi Orban e El Chadaille Bitshiabu, todos lesionados.

Como chega o Manchester City?

Atual campeão do torneio, o City não vive sua melhor fase na temporada, mas ainda assim aparece como favorito para conquistar os três pontos nesta quarta-feira. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de duas derrotas seguidas, uma por 2 a 1 para o Wolverhampton na Premier League, e uma por 1 a 0 para o Newcastle, que resultou na eliminação da equipe na Copa da Liga Inglesa.

Além disso, Guardiola terá alguns problemas na equipe para a partida desta quarta-feira. O meia Kevin De Bruyne e o zagueiro John Stones, em processo de recuperação de lesão, seguem fora de combate. Ao mesmo tempo, Bernardo Silva aparece como dúvida.

Dessa maneira, a expectativa é que o ataque do City seja formado por Julián Álvarez, que faz bom início de temporada, e o artilheiro Haaland.

RB Leipzig x Manchester City

2ª rodada do Grupo G da Champions

Data e horário: quarta-feira, 04/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald; Simons, Forsberg; Poulsen, Openda. Técnico: Marco Rose.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Doku; Alvarez e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: Space e HBO Max

