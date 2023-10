O peso da torcida: Vasco se apoia em sequência decisiva de jogos no Rio

O Vasco virou a página da derrota para o Santos e se apoia na invencibilidade que mantinha até o duelo na Vila Belmiro para se reabilitar na luta contra o rebaixamento. Mais do que isso, terá quatro jogos consecutivos no Rio de Janeiro, com a força da torcida. O primeiro deles é contra o São Paulo, neste sábado, em São Januário, às 18h30. Os ingressos, aliás, já até acabaram.

Na sequência, pega o Fortaleza, também em seu estádio, o Flamengo, no Maracanã, e o Internacional, também na Colina. Caso conquiste, por exemplo, dez pontos, o Cruz-Maltino vai a 36 e se aproxima de confirmar a permanência na Série A e da uma vaga na Copa Sul-Americana.

O técnico Ramón Díaz repetiu algumas vezes, durante a coletiva, que o Vasco venceu três dos quatro últimos jogos. Dessa forma, busca motivar o torcedor e o próprio grupo a seguir confiando na evolução.

“Nos últimos quatro jogos ganhamos três. Vamos seguir brigando. A mensagem é muito clara da minha parte e de todos os jogadores: estamos fazendo muito esforço, muito treinamento, muito trabalho, para poder sair desta situação. Como disse, nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. Por isso pudemos sair de uma situação muito dramática. E nunca vamos deixar de lutar. Vamos até o final. Com o apoio deles em nossa casa, vamos brigar”, clamou o argentino.

O otimismo faz sentido, afinal, o time cruz-maltino venceu os últimos quatro compromissos que teve no Rio: Grêmio e Coritiba, em seu estádio, Atlético-MG, no Maracanã, e o Fluminense, no Nilton Santos. Com isso, aumentou muito o aproveitamento como mandante.

