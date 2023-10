Vini Jr: ‘Lutei para Bellingham vir para o Real. E vamos ter conexão’

Vini Jr fez um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Napoli, por 3 a 2, nesta terça-feira (3/10), pela segunda rodada do Grupo C da Champions. Dessa forma, o resultado levou o time à liderança, com seis pontos. Após a partida, perguntado sobre o entrosamento com Bellingham, que deu o passe para o gol do brasileiro, Vini disse que esta dupla, que já se entende fora de campo, tem tudo para fazer muito sucesso nos jogos. E revelou que foi um “cabo eleitoral” para a chegada do inglês.

“Estou torcendo para que cada vez mais um ajude o outro. E estou muito feliz pela forma como Bellingham chegou. Lutei muito para que ele viesse para o Real Madrid. Mandei várias mensagens para ele durante vários dias. Fico muito feliz de ele estar no caminho certo aqui. E que a minha conexão com ele seja igual àquela que eu tive com o Benzema”, disse.

Sobre a sua volta e a performance contra o Napoli, Vini, que foi substituído no segundo tempo, disse que está se sentindo 100% recuperado da lesão na coxa direita que o tirou das atividades por quatro semanas.

“Pouco a pouco estou voltando a ter mais minutos. E consegui fazer o que estava pensando. Nos últimos jogos até tentava, mas não conseguia. Muito por ter ficado tanto tempo fora. Um mês parece pouco, mas para quem joga isso é muito tempo”.

Vini Jr e a Champions

O tento sobre o Napoli foi o 16º que Vini marcou em Champions. E ele avisou: tem um vínculo particular com a competição.

“Estou feliz em voltar e ajudar a equipe. Tenho uma conexão especial com a Champions. Nas duas últimas temporadas vinha fazendo gols e dando assistências. E isso é importante, pois pra quem joga no Real, a Champions é o maior objetivo. Há o respeito com as outras competições, mas a Champions é diferente. E começamos bem. Já são duas vitórias. Estamos no caminho certo”.

