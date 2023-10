Julgamento é adiado e Reinaldo poderá atuar no Gre-Nal

O lateral-esquerdo Reinaldo, do Grêmio, está liberado para o clássico deste domingo (8), contra o Internacional, pelo Brasileirão. O julgamento dele e do técnico Renato Gaúcho, no STJD, acabou adiado. Dessa forma, tanto ele quanto o treinador não serão problema para o Tricolor no Gre-Nal marcado para a Arena, no fim de semana.

O julgamento de Reinaldo e Renato no STJD aconteceria nesta quinta-feira (5). Mas o departamento jurídico do Grêmio conseguiu fazer com que o caso de ambos fosse retirado da pauta do Pleno. Dessa forma, um novo julgamento acontecerá, em data ainda a definir. Sem risco de punição por ora, os dois estão liberados para o jogo de domingo.

O STJD julgará Reinaldo e Renato pelas expulsões de ambos no jogo contra o Santos. Em primeira instância, os dois pegaram quatro jogos de suspensão cada um, mas o Grêmio recorreu. Os dois cumpriram um jogo de suspensão automática, mas vêm atuando normalmente devido a um efeito suspensivo impetrado pelo jurídico gremista.

