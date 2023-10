Atletas do Botafogo conversam com Textor, e pressão sobre Bruno Lage aumenta

Após não ter escalado Tiquinho Soares entre os titulares, a situação de Bruno Lage no Botafogo piorou e o treinador foi vaiado pela torcida. Além disso, nesta terça-feira (3), um grupo de dez atletas conversou com John Textor, dono da SAF alvinegra, e reclamaram das recentes decisões do treinador português.

A decisão de não escalar o artilheiro do campeonato foi vista de forma negativa por parte do elenco, visto que o camisa 9 é querido pelo grupo. Ao longo da semana, o atacante treinou normalmente entre os titulares e apenas foi avisado que iria ficar no banco durante a preleção, horas antes da partida contra o Esmeraldino.

Mais informações dentro de instantes