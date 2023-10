Benzema comemora gol decisivo de Vini Jr: ‘Como sempre’

Antigos companheiros de Real Madrid, Benzema e Vinícius Júnior continuam muito próximos. O francês está jogando no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas segue acompanhando de perto os passos do brasileiro. Nesta terça-feira (3), o camisa 7 marcou um dos gols na importante vitória merengue sobre o Napoli, por 3 a 2, pela Liga dos Campeões. E o centroavante, mesmo de longe, comemorou bastante.





Em uma postagem no Instagram, Benzema postou uma foto de Vini Jr, escrevendo as palavras “como sempre”. Assim, destacou a força do brasileiro e também o talento do atacante em jogos importantes e decisivos. Juntos, eles marcaram, pelo Real Madrid, incríveis 222 gols.

Benzema e Vini Jr jogaram cinco anos juntos pelo Real Madrid, conquistando dois Mundiais de Clubes, uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Os merengues voltam a campo no próximo sábado (7), diante do Osasuna, em La Liga.

