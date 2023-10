Internacional x Fluminense: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional e Fluminense, enfim, estão próximos de encerrar mais um capítulo marcante da história do futebol brasileiro e sul-americano. As duas equipes, afinal, se enfrentem nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores.

Onde assistir

A Globo transmite o jogo entre Internacional e Fluminense

Como chega o Internacional

O Inter precisa uma vitória no Beira-Rio e aposta no apoio da torcida para se classificar. A expectativa, afinal, é por cerca de 50 mil torcedores no estádio. Após serem desfalques no jogo do fim de semana, Rochet e Johnny retornam nesta quarta. Alan Patrick e Enner Valência, que foram os destaques do Colorado no Maracanã, também serão titulares no segundo jogo da semifinal.

Como chega o Fluminense

A equipe tricolor ganhou uma sobrevida depois do gol de empate no primeiro jogo da semifinal. O Fluminense, assim, precisa de uma vitória fora de casa para classificar. Fernando Diniz, no entanto, ainda não definiu uma escalação. O treinador, afinal, pode optar por escalar Ganso no meio-campo ou John Kennedy ao lado de Germán Cano no ataque. Com Samuel Xavier suspenso, Guga será titular em campo. Vale lembrar que Nino, Felipe Melo e John Kennedy estão pendurados e podem ser desfalques em uma eventual final.

LEIA MAIS: Felipe Melo mira final da Libertadores e promete: ‘Vamos lutar muito’

Internacional x Fluminense

Segundo jogo da semifinal da Libertadores

Data e horário: 04/10/2023, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (POA)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Cano e Keno Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL: Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Johnny; Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.