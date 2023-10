Premier League venderá direitos de TV em conjunto com outras divisões

A Premier League, liga da elite do futebol inglês, vai fazer história. A partir da temporada 2028/29, o órgão venderá os direitos de transmissão internacional em conjunto com a Liga Inglesa de Futebol (EFL, na sigla em inglês), que organiza as segunda, terceira e quarta divisão britânicas.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, a EFL recebe 110 milhões de libras (R$ 678 milhões). Além disso, 40 milhões de libras (R$ 246 milhões) vão para o desenvolvimento das categorias de base. O portal, porém, informa que Liga Inglesa de Futebol receberá um adicional de 130 milhões de libras (R$ 801 milhões), junto com um bônus de 88 milhões de libras (R$ 542 milhões).

A Premier League, atualmente, fatura 5 bilhões de libras (R$ 30 bilhões) com direitos domésticos. Com a venda em conjunto, a expectativa é de um fortalecimento além da elite britânica.

Principal liga de futebol do mundo na atualidade, a Premier League tem atraído ano após ano cada vez mais atenção. Com sucesso consolidado, o torneio, visto no mundo inteiro, projeta um crescimento para o futuro.

Dentro de campo, o Manchester City tem dominado a competição. O clube comandado por Pep Guardiola venceu as últimas três edições do Campeonato Inglês.

