Mirassol bate penúltimo colocado da Série B e mantém sonho pelo acesso

O Mirassol fez valer o dever de casa ao vencer por 2 a 0 o Londrina na noite desta terça-feira (3/10), na abertura da 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Zé Roberto anotou no primeiro tempo os gols da partida disputada no Estádio Municipal.

Com o resultado, o Leão engata o terceiro triunfo seguido, sobe duas posições e pula para o sétimo lugar. O time chega a 49 pontos, quatro a menos do que o Guarani, que fecha o G4 da competição. Mas precisará torcer por um tropeço do rival, que ainda joga nesta rodada diante do Vila Nova no sábado.

Já o Tubarão segue estacionado em 19º lugar, com 24 pontos, sete a menos od que o Avái, primeiro time fora da zon a de rebaixamento da Segunda Divisão.

Na próxima rodada, o Mirassol visita o lanterna ABC na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal. Já o Londrina volta a jogar apenas no domingo (15), quando recebe o Avaí, às 18h30 no Estádio do Café.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.