Atlético de Madrid x Feyenoord: onde assistir, escalações, arbitragem

Atlético de Madrid e Feyenoord jogam nesta quarta-feira (4/10) pelo Grupo E da Champions. O jogo será em Madri, no Civitas Metropolitano, às 13h45. O atual campeão holandês venceu o Celtic na estreia e lidera com três pontos. Dessa forma, pode disparar na ponta. Mas o Atlético, que tem um ponto (empatou com a Lazio na estreia), precisa vencer. Caso contrário, se complicará na briga por uma vaga às oitavas de final.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

O grupo se completa com Lazio e Celtic, que se enfrentam nesta quarta-feira. O time italiano tem um ponto. O Celtic, zero.

Onde assistir

O jogo entre Atlético e Feyenoord será transmitido pela TNT (fechado) e HBO Max (streaming) a partir das 13h45.

Como está o Atlético de Madrid

Simeone tem muitos desfalques para a partida. Afinal, são sete ausências: Savic, Giménez, Soyoncu, além de Lemar, Barrios, Depay e Reinildo. Contudo, há boas notícias. O treinador contará com o atacante Morata e o defensor Azpilucueta, que eram dúvidas.

“Sim, estamos com muitos desfalques. Mas o que importa é que vamos para o jogo muito motivados e quero ver a equipe com agressividade e buscando a vitória” disse Simeone.

Como está o Feyenoord

O Feyenoord está muito bem no Campeonato Holandês e vem de goleada sobre o Ajax; Para o duelo desta quarta, o problema está no ataque. Santiago Giménez está suspenso e Ivanusec, que poderia ser o seu substituto, não se recuperou de lesão. Assim, o técnico Arne Slot vai de Ueda no ataque. Mas com o brasileiro Igor Paixão sendo o seu principal municiador.

Slot diz que não importa que o Atlético não entre com força máxima. Afinal, Simeone tem um time muito qualificado.

“Dessa forma, nossa única chance de ganhar será fazermos a nossa melhor partida na temporada”.

ATLÉTICO DE MADRID X FEYENOORD

2ª Rodada do Grupo E da Champions

Data e horário: 4/10/2023, 13h45 (de Brasília)

Local: Metropolitano, Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Azpilicueta, Witsel e Hermoso; Molina, Saul, Koke, Llorente e Galan; Griezmann e Morata. Técnico: Simeone

FEYENOORD: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko e Hartman; Timber e Wieffer; Minteh, Stengs e Igor Paixão; Ueda. Técnico: Arne Slot

Árbitro: François Letexier (FRA)

Auxiliares: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

