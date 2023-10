Corinthians está definido para encarar o Fortaleza; confira!

O Corinthians está confirmado para enfrentar o Fortaleza, nesta terça-feira (3), pela definição de uma vaga na final da Copa Sul-Americana. A equipe terá, em relação à partida passada, a entrada de Matías Rojas e Romero na equipe titular. Anteriormente, em casa, o Timão ficou no empate em 1 a 1 com os tricolores, precisando de uma vitória na Arena Castelão para chegar à sua primeira decisão de Sul-Americana.

Rojas, que estava machucado no jogo de ida, sequer ficou no banco há uma semana. Assim, ele volta aos titulares no lugar de Giuliano. Por outro lado, a entrada de Ángel Romero na esquerda de ataque acontece por opção técnica de Mano, no lugar de Wesley. Os substituídos ficam no banco nesta terça mas, de resto, não há maiores alterações no onze principal corintiano.

Dessa forma, o Corinthians enfrenta o Fortaleza com Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo, Renato Augusto, Maycon e Rojas; Romero e Yuri Alberto. O técnico Mano Menezes comanda o time pela primeira vez nesta Copa Sul-Americana, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo.

