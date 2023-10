Bruno Lage é demitido pelo Botafogo

Após o empate com o Goiás, no Nilton Santos, o Botafogo decidiu por demitir Bruno Lage. A situação do comandante ficou insustentável depois que um grupo de dez jogadores conversou com John Textor, dono da SAF alvinegra. Ambos reclamaram das recentes decisões do treinador. Entre elas, está a de colocar Tiquinho Soares, melhor jogador do Brasileirão, no banco de reservas em um jogo importante.

Desde que chegou ao Glorioso, o treinador comandou a equipe em dezesseis jogos. Nesse sentido, foram cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Apesar da equipe liderar o Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, não vence há quatro rodadas. Com a queda de rendimento, começa a ver os adversários se aproximarem e, no momento, tem sete pontos à frente do Bragantino, segundo colocado.

Ao levar em conta apenas os números do returno, o Botafogo ocupa somente a 16ª colocação, com apenas cinco pontos. No início da segunda metade da competição, o time de General Severiano está atrás de adversários que estão na luta contra o rebaixamento, como Vasco, Bahia e América-MG.

Além disso, o Alvinegro foi eliminado da Copa Sul-Americana, ao ser derrotado pelo Defensa y Justicia, na Argentina. Depois do empate por 1 a 1, no Rio de Janeiro, a equipe teve uma fraca atuação em Buenos Aires. Diante disso, deu adeus nas quartas de finais da competição eliminatória.

O comandante tinha contrato até dezembro de 2023 e uma multa rescisória de um pouco mais de R$ 4 milhões. O português chegou em julho para substituir o compatriota Luís Castro, que acertou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atua Cristiano Ronaldo.

Próximo compromisso alvinegro

Na liderança, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Fluminense, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.