Fortaleza faz história, bate Corinthians e vai à final da Sul-Americana

Com uma vitória do tamanho da festa de sua torcida, o Fortaleza passou pelo Corinthians por 2 a 0, nesta terça-feira (3), classificando-se assim à sua primeira final de Copa Sul-Americana. O Leão, que tinha empatado em 1 a 1 em São Paulo, conseguiu o triunfo em casa e decidirá o título contra Defensa y Justicia ou LDU, que se enfrentam nesta quarta. Ao todo, foram mais de 60 mil presentes na Arena Castelão, com direito a mosaico e bandeiras nas arquibancadas. O Leão é o primeiro nordestino a chegar a uma final continental desde 1999, quando o CSA foi finalista da Copa Conmebol, contra o argentino Talleres.

Primeiro tempo

Embora o jogo prometesse equilíbrio, o Fortaleza apertou o Corinthians desde o começo. Nos primeiros minutos, só uma cabeçada de Lucero obrigou Cássio a trabalhar de fato, com muitos chutes longe do alvo, na sequência. Nos contra-ataques, o Timão tinha dificuldades para chegar, mas levou real perigo aos 20 minutos, em chute de Yuri Alberto, bem defendido por João Ricardo. Mas o Leão não parou de pressionar e obrigou Cássio a fazer grandes defesas, especialmente num chute cruzado de Yago Pikachu. Pouco depois, o goleiro trabalhou em cruzamento mascado na área, que quase o encobriu, tirando de tapinha. Na sequência da jogada, um bate-rebate enorme quase virou gol.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Corinthians não conseguiu sair da pressão e o Fortaleza aproveitou. Lucero, de cabeça, fez a bola passar perto do gol, mas ele saiu mesmo aos quatro minutos. Após um toque rápido de bola na área, Pikachu dominou, chegou a escorregar, mas conseguiu driblar Fábio Santos e tocar no canto de Cássio, fazendo 1 a 0. A festa já era grande, mas aumentou seis minutos depois, quando Bruno Pacheco levantou na área e Tinga cabeceou sem chances para o goleiro corintiano. A partir de então, o Corinthians buscou o ataque quase que no desespero, sobretudo em chutes de longe. Rojas, em dois disparos de longe, tentou, mas sem sucesso. Quando a bola chegou à área, João Ricardo esteve sempre seguro e garantiu o Fortaleza. No fim, a comemoração leonina teve sorrisos, lágrimas e orgulho de uma torcida fanática e testemunha de um momento histórico.

FORTALEZA 2×0 CORINTHIANS

Semifinal da Copa Sul-Americana – jogo de volta

Data e Horário: 03/10/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Público: 59.349 pagantes (60.451 presentes)

Renda: R$ 1.829.000,00

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Lucas Sasha, 37’/2ºT), Zé Welison (Lucas Crispim, 45’/2ºT) e Pochettino (Pedro Augusto, 25’/2ºT); Yago Pikachu, Lucero (Thiago Galhardo, 45’/2ºT) e Guilherme (Machuca, 25’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORNTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Méndez, 36’/2ºT), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu, 37’/2ºT); Gabriel Moscardo (Wesley, 15’/2ºT), Renato Augusto, Maycon e Rojas (Gustavo Silva, 28’/2ºT); Romero (Romero, 15’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon León (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Zé Welison, Pochettino (FOR)

Gols: Yago Pikachu, 4’/2ºT (1-0); Tinga, 10’/2ºT (2-0)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.