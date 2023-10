Yago Pikachu comemora Fortaleza na final: ‘Fizemos história’

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, o Fortaleza garantiu, nesta terça-feira (3) sua classificação para a grande decisão da Copa Sul-Americana. O triunfo emocionou os quase 60 mil tricolores que foram ao Castelão, mas também não passou batido pelos próprios jogadores. Um dos heróis da classificação, o atacante Yago Pikachu classificou o feito do clube como ‘histórico’.

“Nós fizemos história, este era o nosso objetivo desde o começo. Pretendíamos nos classificar em primeiro lugar no nosso grupo, mesmo com um time tradicional como o San Lorenzo. Mas conseguimos e isso nos deu a possibilidade de ir decidindo tudo em casa no mata-mata. Então, nada mais justo que chegarmos a essa final, novamente derrotando um grande adversário”.

Pikachu ainda dividiu os méritos da conquista com companheiros, torcedores e membros do Fortaleza como um todo. Ele considera que, pela campanha do Leão, a vaga na final é uma consequência merecida do trabalho. Embora ainda nem conheça o adversário da final, no dia 28, o jogador confia no título e garante que o empenho será máximo para isso.

“Todo mundo tem a sua parcela de contribuição: jogadores, torcedores, funcionários, comissão técnica e diretoria. É uma noite histórica e estamos podendo colocar nosso nome na história do Fortaleza. Daqui a 10, 20 anos as pessoas ainda vão lembrar disso, mas talvez só então é que a gente tenha noção do tamanho do feito. Agora, é viver o presente, comemorar e buscar o objetivo do título. Ainda falta muito para a final, mas a gente merece muito. Nossa classificação foi bem justa”, encerrou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.