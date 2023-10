Capitão do São Paulo, Rafinha conta que Bayern o procurou para despedida

O experiente jogador também disse que vai por mais seis meses ou um ano, e que tem como prioridade o São Paulo. Mais cedo, o presidente Julio Casares enfatizou o foco em permanecer com o campeão da Copa do Brasil no elenco para 2024.

“Quero me aposentar no ano que vem, não sei se vou parar no meio do ano ou no final do ano. Fico feliz, também quero ficar aqui. Todos sabem o carinho que tenho pelo São Paulo. Não é porque foi campeão agora que quero ficar. Ano passado perdemos todos os campeonatos que disputamos e também fiquei. Fico feliz de ter conquistado esse ano. Acho que vai dar tudo certo. A nossa questão é fácil, quero ficar e o clube também quer. Temos muitos jogos pelo Brasileiro, vai ter tempo para conversar”, encerrou.

Aos 38 anos, Rafinha receberá uma proposta de renovação por mais uma temporada, com intenção de ampliar vínculo por outros seis meses em caso de interesse do atleta. Ele já citou que a distância de sua família assim como as dores no corpo são fatores preponderantes para que ele encerre a carreira.