Fábio Santos indica aposentadoria após eliminação do Corinthians na Sula

O lateral-esquerdo Fábio Santos está próximo de encerrar sua carreira. Em declaração na saída do gramado da Arena Castelão, onde o Corinthians foi eliminado nas semifinais da Sul-Americana nesta terça-feira (3), ele indicou que vai se aposentar no final desta temporada.

“Grandes chances, né?! Não queria confirmar isso agora. Já estava deixando para o final do ano para quem sabe deixar com uma conquista, chegamos em duas semifinais. Agora vai ser difícil achar força e motivação para continuar. Pela minha carreira, por tudo o que construí dentro do clube que amo de paixão, tentar terminar da forma mais digna possível”, iniciou.

“É difícil falar nesse momento, sei que a carreira está chegando ao fim. Mais do que ninguém eu queria esse título para fechar com chave de ouro. Afinal, voltei em um momento que precisava e queria dar essa conquista para minha família”, acrescentou.

Aos 38 anos, o lateral destacou que a temporada tem sido difícil em razão da grande quantidade de partidas.

“Tem sido um ano difícil, apanhando desde o começo, mas nunca me escondi. Mesmo com 38 anos, quase 50 jogos na temporada, isso acaba dificultando um pouco. Difícil falar com cabeça quente, tentar achar motivação para terminar essa temporada para terminar a carreira de uma forma digna de uma maneira”, contou o camisa 6 alvinegro.

Por fim, Fábio Santos destacou sua preocupação em manter o Corinthians competitivo em 2024 e preservar os jovens jogadores do elenco.

“Só peço desculpa para o torcedor. Sem dúvida esse é um dos momentos mais complicados. Ninguém pensa em parar, tem sido um bastante complicado para aceitar esse tipo de situação. São coisas que acontecem, melhor ser comigo que já suportei bastante coisa do que com menino. Tomara que abracem esse grupo para o ano que vem, temos o desafio de tirar o Corinthians dessa situação, realmente foi um ano muito complicado. Mano chegando agora vai ajudar bastante pra termos uma grande temporada”, finalizou.

