Exclusivo J10: Ex-Fluminense descarta favoritismo na semifinal: ‘Não existe’

Com uma passagem curta pelo Fluminense em 1996, Ricardo Rocha concedeu uma entrevista exclusiva ao Jogada10 e fez uma projeção da semifinal da Libertadores. O ex-zagueiro, assim, rasgou elogios para os dois times e afirmou que não existe favoritismo para nenhum dos lados.

“A minha expectativa é muito boa, até porque as duas equipes apresentaram um bom futebol no Maracanã. A gente espera um grande jogo. São duas equipes grandes. O Inter joga em casa com apoio da torcida. Não existe um favoritismo. É muito difícil arriscar um placar, principalmente com dois times cascudos. Fluminense e Inter, afinal, têm equipes muito boas. É importante ficar de olho no Valência e no Cano. São dois goleadores e jogadores de alto nível”, disse Ricardo Rocha.

Momento do Fluminense

Perguntado pelo Jogada10, Ricardo Rocha também fez uma análise do atual momento do Fluminense. O comentarista, assim, elogiou o trabalho de Fernando Diniz e afirmou que os jogadores tricolores estão preparados para conquista da Libertadores.

“Fernando Diniz faz um trabalho convincente. O Fluminense vem se preparando para Libertadores. A Libertadores é muito difícil, os árbitros são diferentes e o coro come. O Fluminense está tranquilo e sabe da responsabilidade do jogo, mas pega um campeão do mundo do outro lado. É um jogo cascudo e difícil. Não dá para cravar nada”, completou Ricardo Rocha.

Carreira de Ricardo Rocha

Além do Fluminense, Ricardo Rocha também teve passagens por times como São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco e Flamengo. O ex-zagueiro, aliás, participou de duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira em 1990 e 1994. O comentarista, portanto, conquistou um título do Mundial pelo Brasil.

Internacional e Fluminense, enfim, se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. O primeiro jogo no Maracanã terminou empatado em 2 a 2. A equipe tricolor, portanto, precisa vencer em Porto Alegre para se classificar.

