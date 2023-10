Relação Tite e Gabigol: relembre elogios e provocação

O Flamengo está próximo de anunciar a contratação do técnico Tite. As partes acertam os últimos detalhes do contrato que será válido até o fim de 2024, quando encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. Nas redes sociais, rubro-negros se questionam sobre o relacionamento do treinador com Gabigol, camisa 10 do time. Afinal, uma ação do jogador, provocando o técnico, ficou marcada na comemoração da Libertadores de 2022. No entanto, o J10 mostra que não é somente de farpas que é formada essa relação.

Provocação no trio elétrico

Na comemoração do tricampeonato da Libertadores do Flamengo, Gabigol, no embalo da torcida, mandou um recado para Tite. Um pouco antes do título rubro-negro, Tite deixou o atacante fora da lista de convocados para a Copa do Mundo no Qatar. A escolha, claro, deixou o jogador insatisfeito, assim como os torcedores.

Assim, os rubro-negros xingaram o treinador, enaltecendo o atacante: “ô, Tite, vai se f…, o Gabigol não precisa de você”. Dessa forma, no calor do momento, o jogador não pensou duas vezes e mandou um recado.

“Eu já estou na Seleção, minha Seleção é o Flamengo”, resumiu Gabigol.

Tite e Gabigol na Seleção

Ao analisar a relação de Tite e Gabigol no período em que estiveram juntos na Seleção, é possível encontrar elogios e momentos de gratidão. Aliás, em diversas ocasiões, o treinador fez questão de enaltecer o jogador em coletivas de imprensa. Por outro lado, o atleta, em comemorações de gols, retribuiu a confiança do técnico.

Em junho de 2021, Tite convocou Gabigol para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, o nome do atacante chamou a atenção, já que ele não vinha sendo convocado desde 2019. Após anunciar o retorno do rubro-negro à Canarinho, o treinador enalteceu o momento e a qualidade de Gabigol.

“Gabigol está ritmado e com a qualidade técnica. Sem contar a condição de estar de cabeça boa e num grande momento no Flamengo”, disse Tite.

Já em janeiro do ano seguinte, Tite enalteceu a postura de Gabigol em antecipar o seu retorno aos treinamentos visando a Data-Fifa, que abordaria o final de janeiro e o início de fevereiro.

“O comportamento reafirmando as informações do acompanhamento mostra o comportamento. Mais do que falar é se comportar, atitude. Volta com condição de peso, gordura, massa muscular, mostra que houve cuidado. Mostra maturidade. Associado ao performado”, afirmou Tite.

Números de Gabigol com Tite

Com Tite na Seleção Brasileira, Gabigol começou a ser convocado, com maior frequência, em 2019. No total, o atacante disputou 14 jogos pela Canarinho na “Era Tite”. Desses, em sete começou como titular. Foram 653 minutos em campo. Neste período, o rubro-negro marcou três gols.

