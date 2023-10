Fagner descarta fim de ciclo no Corinthians: ‘Ainda quero vencer aqui’

A eliminação do Corinthians para o Fortaleza nesta terça-feira (03), na Arena Castelão, pela semifinal da Sul-Americana, pode decretar o fim da passagem de vários veteranos no clube. Contudo, não aparenta ser o caso de Fagner. O lateral-direito de 34 anos, admitiu o baque da eliminação, mas disse, após o jogo, que ainda quer conquistar algo novamente no clube.

“Vivo aqui há muito tempo, quero vencer aqui ainda, é o pensamento de todos, independente da idade. É muito fácil quando você perde um jogo falar que tem que renovar ou que tem que mudar. Quando todo mundo dizia que nosso time era velho, no ano passado chegamos a uma final de Copa do Brasil. Neste ano, apesar de toda a turbulência do ano, chegamos a duas semifinais. É difícil falar que o ciclo acabou. Isso não cabe ao Fagner, mas à próxima diretoria que vai assumir, ver quem pode contribuir para o clube e decidir”, falou o lateral, após a partida.

Bicampeão brasileiro (2015 e 2017) e tricampeão paulista (2017/18/19), Fagner vive em 2023 a sua décima temporada como titular do Corinthians. Contudo, sem levantar uma taça desde 2019, ele nega que vive o pior momento no Alvinegro.

“Difícil falar se é pior ou melhor ano. É fato que quando o time não está encaixado e as coisas não acontecem acaba a sobrecarga maior nos mais velhos, mas tenho consciência tranquila que tenho feito o que posso, tentado melhorar. No ano passado tive uma lesão meio grave, neste ano umas duas meio complicadas, mas não é falta de trabalho. É ter cabeça no lugar, não é porque o ano está complicado que o Fagner desaprendeu alguma coisa. É seguir trabalhando para melhorar no Brasileiro”, completou Fagner.

Fagner faz parte do grupo de veteranos do Corinthians

O lateral-direito faz parte de um grupo que vive seus últimos momentos no Corinthians. Com exceção de Cássio, todos os outros veteranos do clube tem seu futuro indefinido dentro do clube. Casos do zagueiro Gil, o lateral Fábio Santos, o meia Renato Augusto e o atacante Romero.

Contudo, Fagner não pensa no amanhã e foca especificamente em terminar bem o Campeonato Brasileiro.

“É falar o mínimo possível, cada um ir para o seu cantinho, tentar melhorar, tentar evoluir, temos condições, o Mano vai nos ajudar nisso. É evoluir e terminar bem o ano”, concluiu o camisa 23.

