Madrugada do Corinthians é marcada por confusão em hotel após eliminação

O Corinthians perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 nesta terça-feira (03), na Arena Castelão, e deu adeus ao sonho de conquistar a Copa Sul-Americana. Além disso, o retorno dos jogadores ao hotel foi bastante conturbado. Isso porque alguns torcedores do Timão foram ao local onde o clube está hospedado para protestar contra mais uma eliminação da equipe na temporada.

Cerca de 30 torcedores aguardaram o ônibus com a delegação corintiana em frente ao hotel. Três viaturas policiais e alguns seguranças particulares aguardavam o desembarque dos jogadores, mas ninguém impediu que os torcedores entrassem no local. Todos esperaram ali, a poucos metros de onde os jogadores e funcionários do Corinthians desembarcaram.

Momento em que se instaurou a confusão generalizada no hotel do Corinthians.pic.twitter.com/UhJenSweac — Time do Povo (@povotime1910) October 4, 2023

Na chegada do ônibus, ouve troca de empurrões e um princípio de confusão se iniciou. Os torcedores tentaram se aproximar dos jogadores, mas os atletas conseguiram subir ao seus quartos, ao meio de xingamentos. Aliás, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, foi o mais xingado. A delegação ainda ouviu ameaças sobre a volta a capital paulista.

“Lá vai ser pior” gritava um dos mais exaltados torcedores, se referindo ao retorno para São Paulo.

Por volta das 2h30 da manhã, Duílio desceu junto com o diretor do clube, Alessandro Nunes, para conversar com os torcedores e tentarem apaziguar os ânimos. Todos se reuniram na frente dos elevadores para cobrar os dirigentes, que mais ouviram do que falaram. O diálogo não durou dez minutos.

A torcida reclamou do grande número de veteranos no elenco, além de pedir a saída dos dirigentes do clube. Depois da conversa os ânimos se acalmaram, o grupo se dispersou e deixou o hotel.

Quarta eliminação do Corinthians na temporada

A derrota para o Fortaleza culminou na quarta eliminação do Corinthians no ano. Afinal, antes do embate, o Timão já havia perdido para o Ituano, pelo Campeonato Paulista, além de sair na fase de grupos da Libertadores e perder para o São Paulo, na final da Copa do Brasil.

Aliás, sem a Sul-Americana, o Alvinegro vai completar cinco anos sem títulos. A próxima oportunidade é o Paulistão de 2024. Contudo, o Timão ainda tem pendências a resolver no ano. Afinal, o Corinthians está a quatro pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão e volta a campo às 21h deste sábado, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

