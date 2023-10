O torcedor do São Paulo ainda comemora a conquista da Copa do Brasil, ao bater o Flamengo na grande final e ficar com o título inédito. Contudo, nesta terça-feira, foi a vez do elenco do Tricolor celebrar, em evento realizado na capital paulista. Durante os festejos, o atacante Lucas Moura falou sobre seu futuro e deu esperança para os adeptos que sonham com a sua permanência.

O jogador tem contrato até dezembro deste ano, mas revelou que há uma grande chance de ficar no São Paulo. Tudo vai depender do projeto do clube para a próxima temporada.

“Não quero falar isso para não criar uma expectativa exagerada, mas claro que tem a chance de ficar, sim. Estou feliz, me sinto muito acolhido no clube, é um lugar que conheço bem, me dou bem com todo mundo. Eu amo estar ali. Faço o que eu amo no clube que eu amo”, disse Lucas, que prosseguiu.

“Acordo com muita alegria para ir treinar, encontrar meus colegas de time, os funcionários do clube. Tem muita chance de eu ficar, agora vai depender do projeto. Eu sou um cara muito competitivo. Eu vi essa possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, por isso retornei”, completou o atacante.

Lucas quer São Paulo brigando por tudo em 2024

Por fim, Lucas quer brigar por títulos. O atacante quer o São Paulo brigando por todas as frentes na próxima temporada. Assim, ficar no clube ficaria ainda mais fácil.

“Se for para ficar, eu quero brigar por títulos. Quero brigar pelo Brasileiro, pela Libertadores, novamente pela Copa do Brasil. Vai depender muito do projeto que o clube tem, ver o que eles têm na cabeça. A gente vai sentar com calma no momento adequado para conversar sobre isso”, finalizou Lucas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.