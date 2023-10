Rubiales, em tribunal, sobre o beijo em jogadora da Espanha: ‘Ela morreu de rir’

Ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales depôs, nesta quarta-feira, em um tribunal do país sobre o beijo forçado que deu na atleta Jenni Hermoso durante a entrega das medalhas na última Copa do Mundo de futebol feminino, na Austrália, há dois meses. O jornal “El Español” teve, então, acesso às respostas do ex-mandatário. Acusado de agressão sexual, ele se defende e reafirma que o ato foi consentido.





“Até surgir a polêmica, o beijo era, principalmente, um meme. Assim, a maioria encarou como algo simpático. Também já o fiz com jogadores. Foi algo tão natural, à luz de milhões de olhos, entre duas pessoas que convivem há muito tempo. Ela morreu a rir e me deu duas palmadinhas nas costas. Como é que posso pedir desculpa se estávamos os dois super felizes? Ela sabe que não está falando a verdade”, afirmou.

Em seguida, Rubiales detalhou o diálogo que teve com Hermoso no pódio.

“Estava abraçando as jogadoras e o treinador quando ela passa. Aproximou-se de mim e me deu um abraço. Tudo isto durante uma conversa na qual lhe digo para se animar (ela havia errado um pênalti) porque, sem Hermoso, não teríamos vencido o Mundial. Ela me fala que sou um craque. Depois lhe perguntei: ‘Posso te dar um beijinho. E ela disse ‘ok'”, colocou.

A polêmica tomou conta do noticiário esportivo. Afinal, na cena que correu o mundo, Rubiales aperta a cabeça de Hermoso durante o beijo. O cartola, claro, precisou esclarecer o gesto diante do juiz.

“Foi a alegria. Ela me agarra onde pode e eu também. Pronto. Dois ou três minutos depois, todas me agarraram. E, naquele momento, não vou dizer que não me tocaram nos joelhos ou no ombro. Ganhamos um campeonato do mundo e a euforia e a alegria são indescritíveis. Aconteceu assim, do mesmo modo quando se ganha a lotaria ou quando uma guerra acaba. É espontaneidade. Essa efusividade acontece”, argumenta.

Após a queixa apresentada pela jogadora Jenni Hermoso, o Ministério Público Espanhol iniciou um processo legal, que exigia a denúncia da vítima. O juiz Francisco de Jorge, instrutor da Audiência Nacional de Espanha, convocou Luis Rubiales para se defender das acusações.

No início do mês passado, Rubiales pediu demissão de seu cargo e, em uma entrevista ao jornalista inglês Piers Morgam, alegou que o beijo dado a Jenni Hermoso era uma expressão de carinho sem más intenções. Portanto, nesta semana, ele manteve a mesma narrativa.

