Grêmio se reapresenta com baixas em treino no CT Luiz Carvalho

Depois de alguns dias de folga, o Grêmio se reapresentou de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogo é o clássico com o Internacional, que acontece no domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, pela 26ª rodada. Alguns atletas não estiveram presentes na atividades do técnico Renato Portaluppi, no CT Luiz Carvalho. Villasanti e Luan, por exemplo, trabalharam em separado do grupo e sem bola.





Por outro lado, dois jogadores do setor ofensivo do elenco também ficaram de fora dos exercícios. João Pedro Galvão precisou deixar o jogo diante do Fortaleza, no Castelão, ainda no primeiro tempo, por conta de dores na virilha, mas não teve lesão constatada. Já Galdino acabou sentindo fadiga muscular e, portanto, foi poupado. Com julgamento adiado, Reinaldo treina com o grupo e pode entrar em campo para pegar o Colorado.

Além de ser importante por se tratar de um clássico, a partida contra o Internacional vale muito ao Grêmio. Afinal, o Tricolor ocupa nesse momento a terceira posição da tabela de classificação, com 44 pontos. Segue a oito de distância do líder Botafogo, que aparece com 52. Entre eles, com 45, está o Bragantino. Se vencer, o time de Renato pode terminar a rodada na vice-liderança, dependendo de combinação de resultados.