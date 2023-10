Palmeiras vai à Conmebol denunciar atos racistas de torcedores do Boca

O Palmeiras enviou à Conmebol, nos últimos dias, imagens de torcedores do Boca Juniors cometendo atos racistas direcionados a torcedores palestrinos. O crime aconteceu na última quinta-feira (28), no duelo de ida das equipes pela semifinal da Libertadores, na Bombonera.

O clube espera que a entidade tomará as medidas cabíveis diante da gravidade dos fatos. O Boca é reincidente, sendo punido anteriormente pela Conmebol pelo mesmo motivo. Assim, uma punição mais severa pode acontecer para a equipe argentina.

Em imagens divulgadas pelas redes sociais, alguns torcedores do Boca exibem telefones celulares, onde é possível ler a palavra “macaco”. Em tom provocativo, eles mostravam a mensagem para os torcedores do Palmeiras, que estão em uma área superior do estádio. Manifestações desse tipo se tornaram comuns contra torcidas de times brasileiros na Argentina.

Embora a divulgação das imagens já tenha causado indignação nas redes sociais, a Conmebol não se manifestou sobre o caso até cerca de duas horas antes do jogo. A punição a atos racistas, aliás, é alvo de grande polêmica quando se trata da entidade sul-americana. Afinal, vários clubes brasileiros já denunciaram esta prática de torcidas adversárias ao redor da América do Sul. Mas pouco ou nada tem sido feito a fim de coibir tais práticas.

Palmeiras também denuncia ataque em ônibus de torcedores

O Palmeiras também enviou à entidade vídeos que registram ônibus de torcedores do clube sendo vandalizados na chegada e saída do estádio. Os palmeirenses tiveram dificuldade de acessar o local por conta de forte inspeção feita pela polícia local, que reclamou do alto número de ingressos falsos em circulação para o jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.